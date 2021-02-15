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НОВОСТИ

НАТО намерена расширить финансирование военной деятельности у границ РФ - генсек

19:20 15.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры обороны НАТО обсудят на видеоконференции 17-18 февраля расширение финансирования военной активности альянса у границ России. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии видеоконференции министров обороны альянса 17-18 февраля.

"Я намерен предложить [на видеоконференции] расширить финансирование нашей основной деятельности по сдерживанию и обороне. Это позволит поддержать развертывание наших сил и боевых групп на восточном фланге альянса", - заявил он.

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