НАТО намерена расширить финансирование военной деятельности у границ РФ - генсек
19:20 15.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министры обороны НАТО обсудят на видеоконференции 17-18 февраля расширение финансирования военной активности альянса у границ России. Об этом заявил в понедельник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии видеоконференции министров обороны альянса 17-18 февраля.
"Я намерен предложить [на видеоконференции] расширить финансирование нашей основной деятельности по сдерживанию и обороне. Это позволит поддержать развертывание наших сил и боевых групп на восточном фланге альянса", - заявил он.
НОВОСТИ
- 20:00 15.02.2021
- Путин поручил проработать снижение ставки по ипотеке для семей с детьми
- 18:40 15.02.2021
- Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили реализацию договоренностей ОПЕК+
- 18:38 15.02.2021
- Приложение СберБанк Онлайн за 10 лет добилось доминирования на российском рынке
- 18:29 15.02.2021
- "Сыктывкар Тиссью Груп" усиливает присутствие на рынке бумажной санитарно-гигиенической продукции
- 18:00 15.02.2021
- Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке
- 17:32 15.02.2021
- Индийская полиция обвиняет в призывам к беспорядкам двух сторонников Греты Тунберг
- 17:12 15.02.2021
- "Газпром" предлагает устанавливать на федеральном уровне тариф на газораспределение
- 17:00 15.02.2021
- Сирийские ПВО поразили 13 из 16 израильских ракет при отражении воздушной атаки - СМИ
- 16:32 15.02.2021
- Скандальный памятник Аленке продали на аукционе
- 16:20 15.02.2021
- Подмосковье вошло в тройку регионов-лидеров по качеству жизни
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать