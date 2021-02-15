Путин поручил проработать снижение ставки по ипотеке для семей с детьми
20:00 15.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Банком России представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021-2024 годах. Как сообщает в понедельник официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам совещания по экономическим вопросам.
"Представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021-2024 годах, рассмотрев, в том числе, возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей", - говорится в перечне поручений. Сделать это кабмин и ЦБ должны до 31 марта.
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