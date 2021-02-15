0
0
0
НОВОСТИ

Путин поручил проработать снижение ставки по ипотеке для семей с детьми

20:00 15.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Банком России представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021-2024 годах. Как сообщает в понедельник официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам совещания по экономическим вопросам.

"Представить предложения по порядку реализации льготных ипотечных программ в 2021-2024 годах, рассмотрев, в том числе, возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двух и более детей", - говорится в перечне поручений. Сделать это кабмин и ЦБ должны до 31 марта.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:00 15.02.2021
Сирийские ПВО поразили 13 из 16 израильских ракет при отражении воздушной атаки - СМИ
0
64
10:32 15.02.2021
Российские РЛС опробовали на гиперзвуковых целях - генконструктор
0
118
11:05 14.02.2021
В России завершены испытания системы предупреждения о ракетной атаке
0
284
09:32 12.02.2021
Российские РЛС за неделю сопроводили 33 самолета-разведчика и 12 беспилотников у границ РФ
0
316
22:13 11.02.2021
Турция не откажется от ЗРК С-400 - представитель президента Эрдогана
0
531
21:50 11.02.2021
Мюнхенская конференция по безопасности пройдет он-лайн и будет идти всего несколько часов
0
515
18:55 11.02.2021
Дискуссии в Контактной группе по Донбассу зашли в тупик - ОБСЕ
0
454
18:40 11.02.2021
Зеленский съездил в Донбасс на передовую линию конфликта
0
312
17:40 11.02.2021
Более 20 израильтян подозреваются в незаконной продаже крылатых ракет
0
284
23:15 10.02.2021
США не пойдут на компромисс с Турцией по теме использования ЗРС С-400
0
395

Возврат к списку