Блинкен призвал Турцию избавиться от российских С-400
20:40 15.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу призвал Анкару не оставлять у себя российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс- службы Госдепартамента.
"Госсекретарь призвал Турцию не оставлять у себя российские ракетные системы С-400. Энтони Блинкен выразил поддержку продолжающимся переговорам между Турцией и Грецией", - отмечается в тексте.
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