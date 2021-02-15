Блинкен призвал Турцию избавиться от российских С-400

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу призвал Анкару не оставлять у себя российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс- службы Госдепартамента.

"Госсекретарь призвал Турцию не оставлять у себя российские ракетные системы С-400. Энтони Блинкен выразил поддержку продолжающимся переговорам между Турцией и Грецией", - отмечается в тексте.