Производство водки в РФ в январе упало на 12%, коньяка - на 25,6%

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Производство водки в РФ в январе 2021 года снизилось на 12%, коньяка - на 25,6%, шампанского - на 45% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, говорится в материалах Росстата со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.

Таким образом, в январе объем производства водки составил 3,87 млн декалитров, коньяка - 457 тыс. декалитров, игристых вин и шампанского - 462 тыс. декалитров.

Вместе с тем производство вина выросло на 35,8% - до 1,55 млн декалитров.

Кроме того, в январе было разлито 355,6 млн полулитров минеральной природной воды (-5,3% в годовом выражении); питьевой воды, в том числе газированной, - 597,1 млн полулитров (-1,3%).