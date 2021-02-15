0
0
0
НОВОСТИ

Производство водки в РФ в январе упало на 12%, коньяка - на 25,6%

21:20 15.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Производство водки в РФ в январе 2021 года снизилось на 12%, коньяка - на 25,6%, шампанского - на 45% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, говорится в материалах Росстата со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.

Таким образом, в январе объем производства водки составил 3,87 млн декалитров, коньяка - 457 тыс. декалитров, игристых вин и шампанского - 462 тыс. декалитров.

Вместе с тем производство вина выросло на 35,8% - до 1,55 млн декалитров.

Кроме того, в январе было разлито 355,6 млн полулитров минеральной природной воды (-5,3% в годовом выражении); питьевой воды, в том числе газированной, - 597,1 млн полулитров (-1,3%).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:40 15.02.2021
Блинкен призвал Турцию избавиться от российских С-400
0
124
20:00 15.02.2021
Путин поручил проработать снижение ставки по ипотеке для семей с детьми
0
161
19:20 15.02.2021
НАТО намерена расширить финансирование военной деятельности у границ РФ - генсек
0
230
18:40 15.02.2021
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили реализацию договоренностей ОПЕК+
0
241
18:38 15.02.2021
Приложение СберБанк Онлайн за 10 лет добилось доминирования на российском рынке
0
228
18:29 15.02.2021
"Сыктывкар Тиссью Груп" усиливает присутствие на рынке бумажной санитарно-гигиенической продукции
0
239
18:00 15.02.2021
Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке
0
334
17:32 15.02.2021
Индийская полиция обвиняет в призывам к беспорядкам двух сторонников Греты Тунберг
0
312
17:12 15.02.2021
"Газпром" предлагает устанавливать на федеральном уровне тариф на газораспределение
0
323
17:00 15.02.2021
Сирийские ПВО поразили 13 из 16 израильских ракет при отражении воздушной атаки - СМИ
0
378

Возврат к списку