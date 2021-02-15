Производство водки в РФ в январе упало на 12%, коньяка - на 25,6%
21:20 15.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Производство водки в РФ в январе 2021 года снизилось на 12%, коньяка - на 25,6%, шампанского - на 45% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, говорится в материалах Росстата со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования.
Таким образом, в январе объем производства водки составил 3,87 млн декалитров, коньяка - 457 тыс. декалитров, игристых вин и шампанского - 462 тыс. декалитров.
Вместе с тем производство вина выросло на 35,8% - до 1,55 млн декалитров.
Кроме того, в январе было разлито 355,6 млн полулитров минеральной природной воды (-5,3% в годовом выражении); питьевой воды, в том числе газированной, - 597,1 млн полулитров (-1,3%).
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