В США 62% респондентов заявили, что нужна еще одна крупная партия - опрос
22:00 15.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американцы все больше поддерживают идею создания новой системообразующей политической партии в свете роста недовольства работой демократов и республиканцев. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, проведенного социологической службой Gallup.
Участникам социологического исследования был задан вопрос, надлежащим ли образом представляют интересы граждан Республиканская и Демократическая партии или из-за их "плохой работы требуется третья крупная партия". 62% респондентов заявили, что такая партия нужна, поскольку демократы и республиканцы не справляются со своими обязанностями. 33% сказали, что двух системообразующих партий вполне хватает. Остальные не дали ответа.
Как отмечает Gallup, такие опросы проводятся с 2003 года. Ни разу за это время такая большая доля респондентов не заявляла о необходимости существования в стране еще одной влиятельной партии. В 2017 году такую точку зрения поддержал 61% опрошенных, в 2013 и 2015 годах - 60%.
Согласно последним данным, о необходимости существования еще одной влиятельной политической силы в стране заявили 63% опрошенных из числа республиканцев, 46% респондентов-демократов, а также 70% участников исследования, которые не поддерживают ни одну из двух партий.
Последний опрос Gallup был проведен в период с 21 января по 2 февраля. В нем приняли участие 906 человек по всей стране. Вопросы им задавали по телефону.
По сведениям газеты "Уолл-стрит джорнэл" и ряда других СМИ, республиканец Дональд Трамп перед уходом с поста президента США в январе этого года обсуждал со своими единомышленниками возможность создания "новой политической партии". Он якобы хотел назвать данное объединение Патриотической партией. Газета "Политико" утверждала, что Трамп говорил людям, входящим в его окружение, о намерении баллотироваться в президенты США в 2024 году.
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