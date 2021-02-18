МВД прописало обязательные требования к безопасности автомобиля при прохождении ТО

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

МВД прописало несколько десятков требований к безопасности транспортного средства при прохождении техосмотра. Об этом говорится в новой редакции федерального закона "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", с которым ознакомился ТАСС.

В документе перечислены 82 требования, касающихся тормозной системы автомобиля, рулевого управления, внешних световых приборов, шин и колес, а также двигателя и его системы.