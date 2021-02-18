Цены на нефть растут на ожиданиях снижения поставок из США
09:05 16.02.2021 Источник: Интерфакс
Цены на нефть, находящиеся на максимумах с января 2020 года, продолжают расти во вторник на сигналах снижения объемов добычи и нефтепереработки в США.
Сильные морозы повредили систему энергоснабжения в Техасе и привели к перебоям с подачей электроэнергии, сообщает агентство Bloomberg. Проблема распространяется и на другие штаты в центральной части США.
В этих условиях некоторые из крупных нефтедобывающих предприятий в США были приостановлены. По оценкам Energy Aspects, общий объем приостановленных мощностей составляет более 3 млн баррелей в сутки (б/с).
Из-за холодной погоды добыча нефти в Пермском бассейне упала примерно на 1 млн б/с, свидетельствуют оценки нефтетрейдеров и представителей отрасли.
Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК во вторник составляет $63,53 за баррель, что на $0,23 (0,36%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 15 февраля эти контракты подорожали на $0,87 (1,39%) - до $63,3 за баррель.
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