Трансформация ЕГЭ возможна только с изменением запросов общества - Рособрнадзор

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трансформация Единого государственного экзамена (ЕГЭ) возможна, но только если изменятся внешние требования и запросы общества, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора со ссылкой на начальника управления организации и проведения государственной итоговой аттестации ведомства Игоря Круглинского.

Впервые во всех российских регионах ЕГЭ прошел в 2008 году, уже в следующем году экзамен стал обязательным для всех выпускников школ и поступающих в вузы, но даже спустя десятилетие он остается предметом жарких споров: его требуют то отменить, то сделать необязательным. Сегодня ЕГЭ - это основная форма государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов российских школ, ежегодно его сдают более 700 тыс. человек в России и за рубежом.

"Ежегодно ЕГЭ совершенствуется и технологически развивается. Так, с 2021 года экзамен по информатике будет проведен на компьютерах. Сегодня ЕГЭ - это высокотехнологичный экзамен, обеспечивающий объективную и независимую оценку знаний обучающихся, получивший хорошие отзывы международных экспертов. Трансформацию ЕГЭ мы видим, только если изменятся внешние требования и запросы общества", - заявил Круглинский.

По его словам, сегодня по отношению к ЕГЭ выработаны определенные требования. "Это и ФГОС (федеральные государственные образовательные стандарты - прим. ТАСС), это определенные требования вуза к абитуриенту, требования к достоверности результатов. ЕГЭ соответствует всем этим требованиям. Кроме того, важной задачей ЕГЭ является обеспечение равных условий и возможностей для всех участников. И с этой задачей ЕГЭ в полной мере справляется: единые задания, единые условия, возможность поступить в вуз независимо от места жительства и учебы", - добавил Круглинский.

Современный ЕГЭ далек от бытующего в общественном сознании мифа о "примитивных тестах", утверждают в Рособрнадзоре. За годы существования экзамен претерпел ряд изменений. Например, из ЕГЭ исключена тестовая часть, увеличено количество творческих заданий. Ежегодно усиливается научная и ориентированная на практику составляющая заданий. Введена устная часть в ЕГЭ по иностранным языкам, в качестве допуска к экзамену введено итоговое сочинение.

Также организован контроль, который обеспечивает объективность и прозрачность проведения экзаменов. Это видеонаблюдение, общественные наблюдатели, совершенствование технологий доставки экзаменационных материалов и проверки работ участников. Уникально количество вариантов контрольных измерительных материалов, комплекты которых составляются отдельно для часовых поясов России.

ЕГЭ может сдать любой, возрастной порог для участников не ограничен. В Рособрнадзоре заявляют, что в настоящее время во всем мире не найдется аналога ЕГЭ. "На сегодня это один из самых глубоких, многогранных экзаменов в мировой практике, требующих при выполнении заданий от участников эрудиции, творческого подхода, креативного мышления и умения решать нестандартные задания", - заявляют в Рособрнадзоре.

При организации экзамена учитываются особенности участников с ограничениями по здоровью: для них предусмотрены специальные задания, условия сдачи.