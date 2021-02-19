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В Индии арестовано имущество Amnesty International по обвинению в отмывании денег - СМИ

10:32 17.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Индии арестовали движимое имущество местных отделений международной правозащитной организации Amnesty International ("Международная амнистия") на сумму более 2 млн долларов в связи с обвинениями в отмывании денег. Об этом в среду сообщает газета "Хиндустан таймс".

"На основании закона о предотвращении отмывания денег Правоприменительное управление Индии издало временный приказ об аресте имущества организаций Amnesty International India Pvt. Ltd. ["Эмнисти интернешнл Индиа, AIIPL] и Indians for Amnesty International Trust ["Индианс фор эмнисти интернешнл траст", IAIT] в связи с получением ими доходов от преступной деятельности и вложением этих средств в различное движимое имущество", - цитирует издание распоряжение индийских властей.

В нем отмечается, что указанные организации незаконно получали денежные переводы из-за рубежа в виде оплаты экспорта услуг и иностранных инвестиций, для легализации которых осуществлялось приобретение в Индии различных видов собственности.

В ноябре 2019 года индийское Центральное бюро расследований провело обыски в отделениях Amnesty International в Нью-Дели и Бангалоре в связи с подозрениями в нарушении валютного законодательства страны.

В сентябре 2020 года Amnesty International приостановила деятельность своих филиалов в Индии и уволила их сотрудников после того, как власти заморозили банковские счета организации в связи с обвинениями в финансовых махинациях. Руководство Amnesty International назвало их безосновательными и заявило, что действия властей Индии были предприняты в ответ на критику организацией нарушений прав человека в индийской союзной территории Джамму и Кашмир.

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