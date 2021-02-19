Пять граждан РФ задержаны в Турции при попытке незаконно пересечь границу - МО республики
11:00 17.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы безопасности Турции задержали пятерых граждан России, которые пытались незаконно пересечь сирийско-турецкую границу.
"Наши пограничники в районе Нарлыджа в провинции Хатай поймали шесть человек, пятеро из которых - граждане России, один - гражданин Ливии. Они пытались незаконно проникнуть на территорию нашей страны из Сирии. Было установлено, что находившаяся в числе задержанных россиянка разыскивалась за причастность к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещено на территории РФ)", - отмечается в распространенном в среду Министерством национальной обороны Турции коммюнике.
Новости
- 11:20 19.02.2021
- В Конгресс США внесен законопроект о гражданстве для мигрантов
- 11:05 19.02.2021
- Украинские военные моряки пройдут подготовку на кораблях британского флота
- 11:00 19.02.2021
- Приглашение о вакцинации разослано всем посольствам в РФ - МИД
- 10:32 19.02.2021
- Южноафриканский штамм коронавируса действительно является более заразным - ВОЗ
- 10:26 19.02.2021
- Переоснащение городских больниц и поликлиник спасло тысячи жизней – Собянин
- 10:20 19.02.2021
- Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg
- 10:05 19.02.2021
- США вводят санкции против 43 граждан Белоруссии - госсекретарь
- 10:00 19.02.2021
- Крымский мост впервые перекрыт из-за непогоды
- 09:32 19.02.2021
- США отозвали направленное ООН требование о восстановлении санкций в отношении Ирана
- 09:20 19.02.2021
- Планетоход Perseverance совершил успешную посадку на Марсе и прислал два снимка - НАСА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать