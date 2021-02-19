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Пять граждан РФ задержаны в Турции при попытке незаконно пересечь границу - МО республики

11:00 17.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы безопасности Турции задержали пятерых граждан России, которые пытались незаконно пересечь сирийско-турецкую границу.

"Наши пограничники в районе Нарлыджа в провинции Хатай поймали шесть человек, пятеро из которых - граждане России, один - гражданин Ливии. Они пытались незаконно проникнуть на территорию нашей страны из Сирии. Было установлено, что находившаяся в числе задержанных россиянка разыскивалась за причастность к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещено на территории РФ)", - отмечается в распространенном в среду Министерством национальной обороны Турции коммюнике.

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