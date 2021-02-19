В четырех регионах РФ задержаны 19 исламских экстремистов, планировавших теракты - ФСБ
11:05 17.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ России задержала в четырех регионах 19 исламских экстремистов, планировавших диверсионно-террористические акты на Северном Кавказе. Об этом в среду ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности пресечена деятельность межрегионального экстремистского сообщества запрещенной в России международной исламистской организации "Ат-Такфир валь-Хиджра" (АТВХ), идеология которой, такфиризм (обвинение в неверии), дает теологическое обоснование в отношении неверных, в том числе мусульман, а также необходимости создания халифата. В феврале в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Краснодарском крае и Ростовской области задержаны 19 радикалов, которые, помимо пропаганды идеологии и вербовки новых сторонников, планировали совершение диверсионно- террористических актов на территории Северного Кавказа от имени АТВХ", - подчеркнули в ФСБ.
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