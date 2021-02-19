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Жена Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике

12:05 17.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ли Соль Чжу, супруга лидера КНДР Ким Чен Ына, о местонахождении которой ничего не было известно более года, появилась на публике. Об этом сообщило в среду южнокорейское агентство Рёнхап.

По его данным, соответствующее сообщение и фотографии распространила центральная газета КНДР "Нодон синмун". Отмечается, что Ли Соль Чжу сопровождала мужа в ходе посещения им столичного театра "Мансудэ", где проходило мероприятие по случаю государственного праздника - Дня сияющей звезды.

В последний раз она была замечена на публике в январе 2020 года на концерте в пхеньянском театре "Самчжиён". До этого Ли Соль Чжу также часто сопровождала Ким Чен Ына в ходе его многочисленных инспекционных поездок по стране и других мероприятий.

Зарубежные эксперты выдвигали самые разные версии относительно ее длительного отсутствия, называя в качестве возможных причин опалу, беременность или болезнь. Представители южнокорейского Национального разведывательного управления несколько дней назад заявили, что она воздерживается от посещения общественных мест из-за угроз, связанных с коронавирусом.

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