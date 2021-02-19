Путин призвал депутатов соблюдать культуру диалога, а не ругаться друг с другом
12:00 17.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин призвал депутатов в период предстоящей избирательной кампании "не просто ругаться друг с другом", а вести конструктивный диалог.
"Особая, повышенная ответственность лежит именно на партиях "большой четверки". Опираясь на поддержку миллионов людей, они обязаны задавать тон всей будущей избирательной кампании, вести ее в конструктивном, содержательном ключе, демонстрировать глубину и зрелость дискуссии, а не просто, извините, ругаться друг с другом, а именно показывать свой подход и пути развития страны", - заявил президент в среду на встрече с лидерами парламентских фракций.
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