Путин призвал депутатов соблюдать культуру диалога, а не ругаться друг с другом

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин призвал депутатов в период предстоящей избирательной кампании "не просто ругаться друг с другом", а вести конструктивный диалог.

"Особая, повышенная ответственность лежит именно на партиях "большой четверки". Опираясь на поддержку миллионов людей, они обязаны задавать тон всей будущей избирательной кампании, вести ее в конструктивном, содержательном ключе, демонстрировать глубину и зрелость дискуссии, а не просто, извините, ругаться друг с другом, а именно показывать свой подход и пути развития страны", - заявил президент в среду на встрече с лидерами парламентских фракций.