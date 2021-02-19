Противники "Северного потока 2" пытаются заставить РФ платить за их геополитический проект на Украине - Путин
12:20 17.02.2021 Источник: Интерфакс
Противники строительства газопровода "Северный поток 2" стремятся заставить Россию заплатить за события на Украине, считает президент РФ Владимир Путин.
"Почему все так крутятся вокруг "Северного потока 2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине", - сказал Путин на встрече с лидерами парламентских фракций, комментируя ситуацию вокруг проекта.
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