0
0
1017
НОВОСТИ

Противники "Северного потока 2" пытаются заставить РФ платить за их геополитический проект на Украине - Путин

12:20 17.02.2021 Источник: Интерфакс

Противники строительства газопровода "Северный поток 2" стремятся заставить Россию заплатить за события на Украине, считает президент РФ Владимир Путин.

"Почему все так крутятся вокруг "Северного потока 2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине", - сказал Путин на встрече с лидерами парламентских фракций, комментируя ситуацию вокруг проекта.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 19.02.2021
Число заразившихся коронавирусом увеличилось за сутки на 13 433
0
11
11:20 19.02.2021
В Конгресс США внесен законопроект о гражданстве для мигрантов
0
50
11:05 19.02.2021
Украинские военные моряки пройдут подготовку на кораблях британского флота
0
79
11:00 19.02.2021
Приглашение о вакцинации разослано всем посольствам в РФ - МИД
0
82
10:32 19.02.2021
Южноафриканский штамм коронавируса действительно является более заразным - ВОЗ
0
135
10:26 19.02.2021
Переоснащение городских больниц и поликлиник спасло тысячи жизней – Собянин
0
134
10:20 19.02.2021
Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg
0
140
10:05 19.02.2021
США вводят санкции против 43 граждан Белоруссии - госсекретарь
0
171
10:00 19.02.2021
Крымский мост впервые перекрыт из-за непогоды
0
172
09:32 19.02.2021
США отозвали направленное ООН требование о восстановлении санкций в отношении Ирана
0
182

Возврат к списку