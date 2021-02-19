Цена барреля нефти Brent превысила $64

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2021 года на лондонской бирже ICE поднялась на 1,12% - до 64,06 доллара за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:02 мск.

В последний раз стоимость барреля Brent превышала 64 доллара в январе 2020 года.