Вопрос о выплатах за отказ от аборта тяжелый, проблему нужно решать по-другому - президент РФ
13:32 17.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин назвал тяжелым вопрос о выплатах женщинам за отказ от аборта. По его словам, побуждать сохранять беременность следует другими средствами.
"По поводу того, чтобы детей забирать от матерей, которые принимают решение не делать аборт, это тяжелый вопрос и в моральном плане, и в экономическом", - сказал Путин, комментируя соответствующую идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которую тот озвучил в среду на встрече главы государства с лидерами парламентских фракций. Он также предложил отдельно подумать об этом предложении.
"Конечно, надо делать все, чтобы побуждать женщину оставить ребенка. Это правильно. Но, мне думается, все-таки нужно делать это немножко другими средствами", - добавил глава государства.
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