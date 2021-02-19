Новый премьер-министр Италии Марио Драги высказался за укрепление диалога с РФ
14:12 17.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый премьер-министр Италии Марио Драги высказался за укрепление диалога с РФ. Об этом он заявил в среду в ходе своего программного выступления в Сенате (верхняя палата парламента) перед голосованием о доверии его правительству.
"Италия будет укреплять механизмы диалога с Российской Федерацией. Мы с озабоченностью наблюдаем, что происходит в этой и других странах, где ущемляются права человека", - сказал Драги.
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