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Боевики напали на колледж в Нигерии и захватили сотни заложников - Франс Пресс

15:00 17.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженная группа людей напала на государственный колледж в городе Кагара на западе Нигерии и похитила сотни студентов и преподавателей. Об этом в среду сообщило агентство Франс Пресс (АФП).

"Бандиты похитили сотни студентов и преподавателей, - цитирует АФП местного чиновника. - Нескольким студентам и одному сотруднику удалось бежать".

Между тем нигерийская газета "Вангард" со ссылкой на представителя местных властей сообщила о том, что в результате нападения один учащийся убит, несколько получили ранения. По словам чиновника, боевики, одетые в студенческую форму, ворвались в общежитие в 2 часа ночи. Представитель местных властей добавил, что точное число похищенных людей устанавливается.

В последние две недели в штате Нигер на западе Нигерии происходят частные нападения бандитов с целью захвата заложников. Так, 15 февраля группа вооруженных лиц похитила 21 пассажира рейсового автобуса.

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