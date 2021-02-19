ЕСПЧ принял решение потребовать от России освобождения Навального - источник
14:32 17.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник принял решение, предписывающее России освободить осужденного блогера Алексея Навального, сообщил ТАСС в среду источник, близкий к секретариату Совета Европы.
По его словам, суд воспользовался ссылкой на правило 39 своего регламента о применении обеспечительных мер. Официально ЕСПЧ пока не опубликовал это решение.
Ранее Минюст РФ в комментарии для ТАСС заявил, что Россия не сможет освободить Навального, осужденного по делу "Ив Роше", в рамках обеспечительных мер по требованию ЕСПЧ, так как это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, "определенным переходом за красную линию".
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