ЕСПЧ принял решение потребовать от России освобождения Навального - источник

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник принял решение, предписывающее России освободить осужденного блогера Алексея Навального, сообщил ТАСС в среду источник, близкий к секретариату Совета Европы.

По его словам, суд воспользовался ссылкой на правило 39 своего регламента о применении обеспечительных мер. Официально ЕСПЧ пока не опубликовал это решение.

Ранее Минюст РФ в комментарии для ТАСС заявил, что Россия не сможет освободить Навального, осужденного по делу "Ив Роше", в рамках обеспечительных мер по требованию ЕСПЧ, так как это будет грубым вмешательством в работу судебной системы суверенного государства, "определенным переходом за красную линию".