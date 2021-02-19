Минобороны опровергло сообщения об угрозе взрыва в здании на Фрунзенской набережной

15:12 Источник: Интерфакс

Публикации СМИ об угрозе взрыва в здании Минобороны РФ на Фрунзенской набережной не соответствуют действительности, сообщили в среду в военном ведомстве.

"Информация, опубликованная рядом СМИ, о якобы возникшей угрозе взрыва в здании Минобороны России на Фрунзенской набережной дом 22 не соответствует действительности", - заявили в ведомстве.

"Все подразделения находящиеся в комплексе зданий Минобороны РФ функционируют в штатном режиме", - подчеркнули в министерстве.