На Горьковском автозаводе Олега Дерипаски стартовала вакцинация сотрудников от COVID-19

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На Горьковском автомобильном заводе Олега Дерипаски стартовала программа вакцинации сотрудников от коронавируса. Работникам предприятия будет предоставлена возможность сделать прививку в Центре медицинской профилактики ГАЗ. Для организации вакцинации предприятие закупило лабораторные морозильные камеры, которые позволяют хранить вакцину при необходимых температурах, в медицинском центре ГАЗа оборудован кабинет для вакцинации, проведено обучение медработников методике допуска к вакцинации в соответствии c регламентом Министерства здравоохранения РФ. В общей сложности в 2020 году «Группа ГАЗ» инвестировала около 1,5 млрд руб. в предотвращение распространения коронавируса.

На протяжении нескольких лет по личной инициативе акционера Олега Дерипаски «Группа ГАЗ» проводит комплексную работу по организации системы здравоохранения Горьковского автозавода и других входящих в периметр предприятий. Так, в сентябре 2020 года в Центре медицинской профилактики ГАЗ была создана сертифицированная лаборатория исследований широкого спектра инфекций, включая COVID-19. Инвестиции в создание лаборатории составили 25 млн руб.

А уже сегодня в медицинском учреждении ГАЗа все желающие работники предприятия могут сделать прививку от коронавируса, если не имеют медицинских противопоказаний. Перед прививкой в центре медпрофилактики сотрудники будут проходить осмотр у терапевта.

На данный момент в кадровых службах завода проводится запись желающих сделать прививку. На основе заявок составляется график вакцинации с учетом режима работы сотрудников и необходимости выстраивания равномерного потока посещения процедурного кабинета.

Для прививки применяется препарат «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»), который выделяется министерством здравоохранения Нижегородской области с учетом того, что ГАЗ имеет все необходимые ресурсы для организации вакцинации сотрудников предприятия и прикрепленного населения из числа бывших сотрудников за счет средств ОМС. Для хранения препарата с соблюдением необходимого температурного режима ГАЗ закупил лабораторные морозильные камеры, а также термоконтейнеры для его транспортировки в заводской медцентр.

«Руководство «Группы ГАЗ» предпринимает беспрецедентные усилия, чтобы защитить работников от вируса, – отметила Валентина Цывова, генеральный директор, главный врач Центра медицинской профилактики ГАЗ. – Каждый виток распространения пандемии не только сопровождается, но и предвосхищается комплексными защитными мерами на наших предприятиях, а также неоценимой поддержкой, которую ГАЗ оказывает городским медицинским и социальным учреждениям. С появлением российской вакцины у нас теперь есть возможность организовать массовую иммунизацию, чтобы остановить распространение коронавируса. То, что ГАЗ решил проводить вакцинацию сотрудников своими силами, позволит максимально охватить работников, желающих сделать прививку, и дополнительно снизит нагрузку, которая лежит на системе здравоохранения Нижегородской области. Я рекомендую всем, у кого нет медицинских противопоказаний, сделать прививку от COVID-19. Это реальная возможность защитить себя и своих близких от тяжелых, непредсказуемых последствий, к которым может привести заболевание коронавирусом».

В 2020 году «Группа ГАЗ» при поддержке акционера инвестировала около 1,5 млрд рублей в предотвращение распространения коронавируса. Компания проводит комплекс мероприятий, связанных с защитой здоровья сотрудников, благотворительными инициативами и помощью тем, кто нуждается в поддержке в период пандемии.

Также в рамках комплексного подхода по сохранению здоровья сотрудников «Группа ГАЗ» закупила для заводской поликлиники аппараты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, оборудование для ультразвуковой диагностики и ударно-волновой терапии.

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции на производствах ГАЗа были отработаны процессы перемещения людей и организованы рабочие места с соблюдением дистанции. Работникам выдаются маски и перчатки, ведется система контроля применения индивидуальных средств защиты. На производствах проводится дезинфекция всех поверхностей с помощью специальных распылителей, установлены антисептики для рук и бактерицидные рециркуляторы воздуха, уличные территории ГАЗа обрабатываются с помощью спецтехники (уборочные, поливочные машины). Реформирована система питания работников: введены графики посещения столовых небольшими группами, столы установлены на расстоянии 1,5 м. В усиленном режиме работают здравпункты в подразделениях и медицинский центр ГАЗа, где созданы дополнительные кабинеты для приема пациентов с вирусными симптомами.

В рамках программы #ГАЗПОМОГАЕТ, стартовавшей во время пандемии, «Группа ГАЗ» совместно с дилерскими центрами выделила волонтерским и благотворительным организациям 200 автомобилей в 80 городах страны для развоза нуждающимся продуктов питания и предметов первой необходимости. В регионах своей деятельности компания помогает лечебным и социальным учреждениям, уже передав более миллиона защитных масок, респираторов и защитной спецодежды. Больницы также получили оборудование для лечения тяжелобольных пациентов – аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), анестезиологические и реаниматологические мониторы, пульсоксиметры и др., а также автомобили скорой помощи. В 2020 году за реализацию социальной программы #ГАЗПОМОГАЕТ «Группа ГАЗ» стала лауреатом Всероссийского конкурса «Чемпионы добрых дел» в номинации «Компетентное волонтерство».