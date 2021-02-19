За угрозы должникам будут штрафовать на суммы до полумиллиона рублей

16:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

За угрозы должникам будут штрафовать до 500 тысяч рублей. Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект.

Документ предлагает распространить на кредитные организации административную ответственность за совершение кредитором или лицом, действующим от его имени, действий для возврата просроченной задолженности, нарушающих законодательство РФ о защите прав и законных интересов физлиц.

В частности, за такие правонарушения, предусмотрены взыскания: для должностных лиц — до 200 тысяч рублей или дисквалификация до 1 года; для юрлиц — до 500 тысяч рублей. Говорит Москва