Первую дозу вакцины от ковида в ЕС получили 22 млн человек, около 5% населения - глава ЕК

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первую дозу вакцины от нового коронавируса в Евросоюзе получили 22 млн человек, что составляет примерно 5% населения сообщества. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"К настоящему времени Евросоюз получил 33 млн доз вакцин. 22 млн человек, около 5% населения, уже вакцинированы первой дозой, 7 млн человек - двумя дозами", - сказала она.