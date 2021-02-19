Первую дозу вакцины от ковида в ЕС получили 22 млн человек, около 5% населения - глава ЕК
16:32 17.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первую дозу вакцины от нового коронавируса в Евросоюзе получили 22 млн человек, что составляет примерно 5% населения сообщества. Об этом сообщила в среду на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
"К настоящему времени Евросоюз получил 33 млн доз вакцин. 22 млн человек, около 5% населения, уже вакцинированы первой дозой, 7 млн человек - двумя дозами", - сказала она.
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