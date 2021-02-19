В НКР могут признать русский язык вторым официальным

17:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В парламент НКР внесли проект о признании русского языка вторым официальным. Документом вводится обязанность при необходимости вести на нём делопроизводство.

«Официальными языками НКР являются литературный армянский и русский языки. Долгосрочное присутствие в Арцахе российских миротворцев, осознание необходимости совместного решения многочисленных социальных и коммуникативных проблем требует переоценки роли русского языка», — сказано в официальной бумаге, передаёт РИА Новости.

Информация о разработке законопроекта в декабре уже появлялась в Telegram-каналах, но официально не подтверждалась. Кремль тогда положительно оценил инициативу, но отметил, что это «не тема переговоров и тема контактов, это ситуация де-факто». Говорит Москва