В НКР могут признать русский язык вторым официальным
17:00 17.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В парламент НКР внесли проект о признании русского языка вторым официальным. Документом вводится обязанность при необходимости вести на нём делопроизводство.
«Официальными языками НКР являются литературный армянский и русский языки. Долгосрочное присутствие в Арцахе российских миротворцев, осознание необходимости совместного решения многочисленных социальных и коммуникативных проблем требует переоценки роли русского языка», — сказано в официальной бумаге, передаёт РИА Новости.
Информация о разработке законопроекта в декабре уже появлялась в Telegram-каналах, но официально не подтверждалась. Кремль тогда положительно оценил инициативу, но отметил, что это «не тема переговоров и тема контактов, это ситуация де-факто». Говорит Москва
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