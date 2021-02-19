Никита Михалков предложил лишать гражданства РФ за призывы к антироссийским санкциям
17:12 17.02.2021 Источник: Интерфакс
Режиссер Никита Михалков предложил лишать российского гражданства тех, кто призывает иностранные государства вводить санкции против РФ.
"Я совершенно убежден, что можно вводить, возвращать статью о лишении гражданства. Не для того, чтобы побить инакомыслие, не для того, чтобы наказать людей, которые выходят и протестуют против беззакония, чиновничества, коррупции так далее. Она (коррупция) есть, с ней надо бороться, но не разрушением страны", - сказал Михалков в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в среду.
"А когда за этим стоит обращение к западным странам о введении санкций против твоей страны - это повод для того, чтобы сказать: "Мой дорогой...", - уточнил режиссер.
Он отметил, что применение этой статьи не должно привести к злоупотреблениям. "А то кто-то обругал начальника, а его выслали из страны. Это должно быть прописано", - пояснил Михалков.
"Но мы тем самым избежим всяких тюрем, лагерей и постоянного смердения в пространство страны", - считает режиссер.
"Помните, был "философский пароход", на котором отправили в 1922-м году величайшие умы? Потому что их было невозможно ни казнить, ни посадить - слишком велики были имена. Они потеряли физически Родину, но создали величайшую эмигрантскую литературу. И Бунин, и Шмелев и Ильин и так далее", - рассказал Михалков.
Статья 6 Конституции РФ гласит, что гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его.
Новости
- 11:32 19.02.2021
- Число заразившихся коронавирусом увеличилось за сутки на 13 433
- 11:20 19.02.2021
- В Конгресс США внесен законопроект о гражданстве для мигрантов
- 11:05 19.02.2021
- Украинские военные моряки пройдут подготовку на кораблях британского флота
- 11:00 19.02.2021
- Приглашение о вакцинации разослано всем посольствам в РФ - МИД
- 10:32 19.02.2021
- Южноафриканский штамм коронавируса действительно является более заразным - ВОЗ
- 10:26 19.02.2021
- Переоснащение городских больниц и поликлиник спасло тысячи жизней – Собянин
- 10:20 19.02.2021
- Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg
- 10:05 19.02.2021
- США вводят санкции против 43 граждан Белоруссии - госсекретарь
- 10:00 19.02.2021
- Крымский мост впервые перекрыт из-за непогоды
- 09:32 19.02.2021
- США отозвали направленное ООН требование о восстановлении санкций в отношении Ирана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать