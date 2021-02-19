0
0
1099
НОВОСТИ

Никита Михалков предложил лишать гражданства РФ за призывы к антироссийским санкциям

17:12 17.02.2021 Источник: Интерфакс

Режиссер Никита Михалков предложил лишать российского гражданства тех, кто призывает иностранные государства вводить санкции против РФ.

"Я совершенно убежден, что можно вводить, возвращать статью о лишении гражданства. Не для того, чтобы побить инакомыслие, не для того, чтобы наказать людей, которые выходят и протестуют против беззакония, чиновничества, коррупции так далее. Она (коррупция) есть, с ней надо бороться, но не разрушением страны", - сказал Михалков в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в среду.

"А когда за этим стоит обращение к западным странам о введении санкций против твоей страны - это повод для того, чтобы сказать: "Мой дорогой...", - уточнил режиссер.

Он отметил, что применение этой статьи не должно привести к злоупотреблениям. "А то кто-то обругал начальника, а его выслали из страны. Это должно быть прописано", - пояснил Михалков.

"Но мы тем самым избежим всяких тюрем, лагерей и постоянного смердения в пространство страны", - считает режиссер.

"Помните, был "философский пароход", на котором отправили в 1922-м году величайшие умы? Потому что их было невозможно ни казнить, ни посадить - слишком велики были имена. Они потеряли физически Родину, но создали величайшую эмигрантскую литературу. И Бунин, и Шмелев и Ильин и так далее", - рассказал Михалков.

Статья 6 Конституции РФ гласит, что гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего гражданства или права изменить его.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

11:32 19.02.2021
Число заразившихся коронавирусом увеличилось за сутки на 13 433
0
11
11:20 19.02.2021
В Конгресс США внесен законопроект о гражданстве для мигрантов
0
50
11:05 19.02.2021
Украинские военные моряки пройдут подготовку на кораблях британского флота
0
79
11:00 19.02.2021
Приглашение о вакцинации разослано всем посольствам в РФ - МИД
0
82
10:32 19.02.2021
Южноафриканский штамм коронавируса действительно является более заразным - ВОЗ
0
135
10:26 19.02.2021
Переоснащение городских больниц и поликлиник спасло тысячи жизней – Собянин
0
134
10:20 19.02.2021
Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg
0
140
10:05 19.02.2021
США вводят санкции против 43 граждан Белоруссии - госсекретарь
0
171
10:00 19.02.2021
Крымский мост впервые перекрыт из-за непогоды
0
172
09:32 19.02.2021
США отозвали направленное ООН требование о восстановлении санкций в отношении Ирана
0
182

Возврат к списку