ЕСПЧ просит РФ в качестве обеспечительной меры немедленно освободить Навального - адвокат
17:40 17.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский суд по правам человека в Страсбурге требует от РФ немедленно освободить блогера Алексея Навального на основании 39-го правила регламента ЕСПЧ об обеспечительных мерах. Об этом ТАСС заявила адвокат блогера Ольга Михайлова.
"ЕСПЧ принял решение по моему обращению, которое я подала еще 20 января. Оно связано с незаконным, на наш взгляд, задержанием Навального. Страсбургский суд принял решение на основе 39-го правила регламента ЕСПЧ освободить Навального. Согласно действующим нормам, в соответствии со всеми международными договорами РФ должна немедленно освободить Навального", - сказала Михайлова.
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