Нарушители ограничений из-за пандемии освободятся от наказания в день отмены правил
19:00 17.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нарушители действующих в регионах ограничительных мер по коронавирусной инфекции, в том числе перчаточно-масочного режима, освобождаются от административной ответственности в день отмены таких ограничений. Об этом говорится в опубликованном в среду новом обзоре Верховного суда по вопросам судебной практики в условиях ограничительных мер.
"Отмена нормативного правового акта, принятого уполномоченным государственным органом субъекта РФ и содержащего обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности, или исключение из такого акта отдельных правовых норм, закрепляющих те или иные правила поведения, являются основанием для прекращения производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном соответствующей частью ст. 20.61 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"), либо отмены <...> постановления о назначении административного наказания, если оно не было исполнено", - пояснил Верховный суд.
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