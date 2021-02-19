Фуркад: принятые WADA санкции против спортсменов из РФ выглядят немного странными
20:05 17.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад считает странными санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта. Об этом он заявил журналистам в среду после индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону в Поклюке.
Вступившие в силу в декабре санкции WADA запрещают российским спортсменам использовать государственную символику на чемпионатах мира и Олимпийских играх до декабря 2022 года.
"Я бы не стал говорить на тему того, должны быть санкции жестче или нет. Я скажу, что принятые выглядят немного странными. Если и применять наказание, то оно должно быть иным, потому что нынешнее выглядит немного бессмысленным", - сказал Фуркад.
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