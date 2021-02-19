Российские власти обязаны исполнить требование ЕСПЧ - адвокат Навального

20:30 Источник: Интерфакс

Власти РФ должны исполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об освобождении оппозиционера Алексея Навального в связи со взятыми на себя международными обязательствами, заявила "Интерфаксу" адвокат оппозиционера Ольга Михайлова.

"Российские власти обязаны исполнить требование ЕСПЧ. Это вытекает из взятых РФ на себя международных обязательств", - сказала адвокат.

Она отметила, что "исполнение правила 39 регламента находится под контролем Комитета министров Совета Европы".

ЕСПЧ применил правило 39 регламента суда, определив российскому правительству незамедлительно освободить Навального из следственного изолятора. По словам адвоката, такое решение принято ЕСПЧ впервые.