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НАТО хочет обновить концепцию с учетом "поведения" России

21:00 17.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новая стратегическая концепция НАТО должна быть принята на саммите Североатлантического альянса в 2021 году, она будет нацелена на сдерживание Китая и России. Об этом заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс- конференции по итогам первого дня заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны в онлайн-формате.

"Я предлагаю главам государств и правительств, которые соберутся здесь на саммит в этом году, обновить стратегическую концепцию НАТО. Я считаю, что для этого настало время. У нас есть концепция от 2010 года, она очень хорошо отвечает нашим потребностям, но обстановка сегодня изменилась. Например, она не учитывает изменение баланса сил и подъем Китая, изменения климата. Мы должны принять это во внимание в новой концепции", - сказал он.

Кроме того, по словам Столтенберга, концепция должна учитывать новый подход к РФ. "В концепции от 2010 года мы говорили о партнерстве с Россией, но с тех пор мы видим агрессивные действия по отношению к соседям и ситуация сильно изменилась. Поэтому нам нужно обновить концепцию, подтвердить наши ценности и укрепить связь Европы и Северной Америки", - добавил он.

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