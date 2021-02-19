В МИД РФ считают решение ЕСПЧ по Навальному вмешательством во внутренние дела

21:28 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва считает требование ЕСПЧ к РФ о немедленном освобождении блогера Алексея Навального вмешательством во внутренние дела Российской Федерации. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы рассматриваем это как еще один элемент в кампании давления на нашу страну, как элемент вмешательства во внутренние дела нашей страны", - сказала она.