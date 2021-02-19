Британский и Калифорнийский штаммы COVID-19 "создали" гибрид - ученые
22:00 17.02.2021 Источник: Интерфакс
Ученые обнаружили штамм коронавируса, который может быть гибридом "британской" и "калифорнийской" разновидностей COVID-19, сообщает издание New Scientist со ссылкой на научную конференцию Нью-йоркской академии наук.
"У последовательности (генома - ИФ) есть характерные признаки, указывающие на то, что это - гибридный вирус, получившийся в результате рекомбинации двух различных линий SARS-CoV-2", - сообщает издание.
Под "рекомбинацией" имеется в виду эволюционная способность, позволяющая двум тесно связанным вирусам смешивать и сочетать свои геномы в новых комбинациях. Если во время обычной мутации речь идет об одном изменении, в случае с рекомбинацией их может быть много.
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