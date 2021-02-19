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Около 3 млн пользователей остались без света в Техасе

23:00 17.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около четверти потребителей электроэнергии в штате Техас остаются без света из-за снежной бури, прошедшей еще в понедельник. Об этом сообщает в среду портал poweroutage.us, аккумулирующей данные о состоянии электросетей в США.

Из около 12,5 млн подключенных к сети пользователей без света остаются свыше 3,2 млн. Холода при этом сохраняются на значительной части Техаса. Хотя в крупнейшем городе штата Хьюстоне потеплело до нуля градусов по Цельсию, в его столице Остине столбик термометра опустился до пяти градусов мороза, в Далласе - до минус восьми. За пределами городов температура, как правило, еще ниже.

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