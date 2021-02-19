В Австралии под ограничения Facebook попали страницы госслужб и общественных организаций
07:40 18.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В частности, были удалены публикации министерств здравоохранения штатов Квинсленд и Южная Австралия и ряда других ведомств, в том числе государственного метеорологического бюро, службы спасения Западной Австралии и правительства Тасмании. Это произошло в рамках решения платформы ограничить возможность публикации и распространения контента австралийских СМИ, принятого накануне.
В компании Facebook отметили, что отменят ограничения в отношении "случайно затронутых страниц", однако признали, что изначально применили "широкое определение того, что является новостью". "Это не должно было затронуть правительственные страницы, <…> мы намеревались ограничить для всех пользователей в Австралии [частных лиц и организаций] возможность просматривать или обмениваться новостным контентом, как местным, так и международным", - указано в заявлении Facebook, опубликованном на австралийском сайте компании.
Также в социальной сети отметили, для 14 млн австралийских пользователей по-прежнему будут доступны функции, необходимые для "общения с друзьями и семьей, развития своего бизнеса и объединения в группы". "Мы надеемся, что в будущем австралийское правительство признает ценность, которую мы предоставляем, и поможет нам укрепить, а не ограничить наши партнерские отношения с медиакомпаниями", - сообщили в Facebook.
По данным австралийского телеканала Эс-би-эс, под ограничения Facebook попали страницы десятков организаций, не имеющих отношения к медиа. Известно, что был удален контент страниц национального профсоюзного движения Union Aid Abroad ("Юнион эйд эброд"), общества борьбы с бытовым насилием, национальной службы по борьбе с сексуальным насилием, консультационных центров для пострадавших от насилия в семье и ряда других. Также пострадали страницы некоторых социальных служб и благотворительных организаций, в том числе государственный совет по вопросам помощи бездомным и несколько фондов помощи неимущим.
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