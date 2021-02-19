Массовая вакцинация от коронавируса началась в Сальвадоре - правительство

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массовая вакцинация населения Сальвадора препаратом, разработанным Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca ("Астразенека"), началась в среду. Об этом сообщило правительство республики.



"Первая партия вакцин против COVID-19 из 20 тыс. доз прибыла в среду утром из Индии, где была произведена фармацевтической компанией AstraZeneca. <...> В день начала вакцинации медсестра Мирна Эсмеральда Морено де Мургас стала первой сальвадоркой, которой поставили прививку [от коронавируса], - говорится в сообщении на сайте кабмина. - Вакцинирование началось с персонала, работающего с марта 2020 года, когда в стране был зарегистрирован первый случай заражения".



Согласно последним официальным данным, число случаев заражения коронавирусом в Сальвадоре превышает 58 тыс., умерли 1 758 человек. В марте прошлого года власти страны приняли решение о закрытии границ для иностранцев и введении всеобщего карантина для предотвращения массового инфицирования.



