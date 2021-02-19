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Полиция Капитолия попросила оставить 4 900 солдат в столице США до 12 марта - СМИ

08:00 18.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Капитолия направила запрос, в котором указывается на необходимость присутствия 4 900 бойцов Национальной гвардии США в американской столице до 12 марта на случай беспорядков с участием сторонников бывшего президента Дональда Трампа. Об этом сообщил в среду телеканал Си-эн-эн.

По его сведениям, Пентагон в настоящее время просчитывает оптимальное число военнослужащих, которых следует оставить в Вашингтоне. На совещании конгрессменов с военными выражались опасения по поводу возможных акций сторонников Трампа 4 марта. До 1933 года включительно инаугурация президента проходила именно в этот день, вследствие чего те, кто не согласен с итогами состоявшихся выборов, вновь могут собраться у здания Конгресса США.

В январе командующий Национальной гвардией генерал Дэниел Хокансон заявил, что 7 тысяч военнослужащих останутся в столице до середины марта на случай возможных беспорядков.

6 января сторонники республиканца Трампа, являвшегося в то время главой американской администрации, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября 2020 года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Толпа двинулась к Капитолию после того, как Трамп обратился к своим сторонникам, собравшимся на митинг у Белого дома. В ходе беспорядков внутри Конгресса полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер также сотрудник полиции Капитолия.

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