Из-за птичьего гриппа более 28 млн голов домашней птицы с ноября уничтожено в Южной Корее

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 97 очагов высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 выявлено на территории Республики Корея по состоянию на утро четверга. Об этом сообщило министерство продовольствия, сельского и лесного хозяйства.



Ведомство отмечает, что в профилактических целях в стране с конца ноября прошлого года уничтожено в общей сложности более 28 млн голов домашней птицы.



В стране из-за внезапно возникшего дефицита отмечен резкий рост цен на мясо птицы и куриные яйца. Для стабилизации цен на период до 30 июня отменены импортные тарифы на куриные яйца и семь видов продуктов птицеводства.





