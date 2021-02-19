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Чуйченко заявил, что требование ЕСПЧ освободить Навального невыполнимо

09:00 18.02.2021 Источник: Эхо Москвы

Министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что требование ЕСПЧ освободить Алексея Навального невыполнимо. По его словам, оно противоречит российскому законодательству. В МИДе позицию Европейского суда по правам человека назвали вмешательством во внутренние дела. В то же время адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова настаивает, что решение ЕСПЧ является обязательным для России.

Суд в Страсбурге потребовал от российских властей освободить арестованного политика в качестве обеспечительной меры. В начале февраля суд в Москве заменил Навальному условный срок заключения по делу «Ив Роше» на реальный. При этом в 2017 году ЕСПЧ признал приговор по этому делу несправедливым.  Эхо Москвы

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