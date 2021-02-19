0
0
725
НОВОСТИ

Глава «Нафтогаза Украины» заявил, что остановка строительства «Северного потока-2» является «вопросом жизни и смерти» для украинцев

09:05 18.02.2021 Источник: Lenta.ru

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что остановка строительства газопровода «Северный поток-2» является «вопросом жизни и смерти» для украинцев. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Коболев отметил, что завершение проекта якобы сделает Украину «беззащитной перед российской военной агрессией». По его словам, пока через территорию страны проходит транзит газа в европейские страны, украинская ГТС является «частью системы обороны» страны. Однако при появлении возможности изменения географии поставок газа в Евросоюз положение Киева изменится, добавил глава «Нафтогаза Украины».

«Тогда наша страна станет гораздо более уязвимой перед российской агрессией. Именно поэтому остановить "Северный поток-2 " — это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан», — утверждает Коболев.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил, как связана ситуация на Украине со строительством газопровода «Северный поток-2». По его словам, роль соседнего государства в том, что противники России пытаются заставить ее заплатить за «их геополитический проект "Украина"». Какие именно противники, Путин не уточнил.

В настоящее время строительство «Северного потока-2» не завершено; ведется укладка участка газопровода в территориальных водах Дании. Работы в водах королевства планируют закончить в апреле 2021 года. В целом в «Газпроме» рассчитывают, что газопровод удастся завершить до конца текущего года.  Lenta.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 19.02.2021
Число заразившихся коронавирусом увеличилось за сутки на 13 433
0
11
11:20 19.02.2021
В Конгресс США внесен законопроект о гражданстве для мигрантов
0
50
11:05 19.02.2021
Украинские военные моряки пройдут подготовку на кораблях британского флота
0
79
11:00 19.02.2021
Приглашение о вакцинации разослано всем посольствам в РФ - МИД
0
82
10:32 19.02.2021
Южноафриканский штамм коронавируса действительно является более заразным - ВОЗ
0
135
10:26 19.02.2021
Переоснащение городских больниц и поликлиник спасло тысячи жизней – Собянин
0
134
10:20 19.02.2021
Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg
0
140
10:05 19.02.2021
США вводят санкции против 43 граждан Белоруссии - госсекретарь
0
171
10:00 19.02.2021
Крымский мост впервые перекрыт из-за непогоды
0
172
09:32 19.02.2021
США отозвали направленное ООН требование о восстановлении санкций в отношении Ирана
0
182

Возврат к списку