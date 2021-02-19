Вузы РФ должны будут сами определить формат выпускных экзаменов и защиты дипломов в 2021 г.
09:20 18.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российским вузам предстоит самостоятельно определить формат проведения выпускных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) в 2021 году, исходя из эпидемической обстановки в каждом конкретном регионе, заявили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
"Решение о проведении государственной итоговой аттестации и защите ВКР будет приниматься вузом самостоятельно с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в соответствующем субъекте РФ", - сообщили в пресс-службе.
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