Вузы РФ должны будут сами определить формат выпускных экзаменов и защиты дипломов в 2021 г.

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российским вузам предстоит самостоятельно определить формат проведения выпускных экзаменов и защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) в 2021 году, исходя из эпидемической обстановки в каждом конкретном регионе, заявили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Решение о проведении государственной итоговой аттестации и защите ВКР будет приниматься вузом самостоятельно с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в соответствующем субъекте РФ", - сообщили в пресс-службе.