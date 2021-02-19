Цена барреля нефти Brent превысила $65

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2021 года на лондонской бирже ICE поднялась на 1,2% - до 65,12 доллара за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 04:01 мск.

В последний раз стоимость барреля Brent превышала 65 долларов в январе 2020 года.

К 04:10 мск нефть Brent ускорила рост до 1,7% и торговалась на уровне $65,46 за баррель. В то же время нефть WTI дорожала на 1,7% - до $62,21 за баррель.