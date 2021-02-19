Цена барреля нефти Brent превысила $65
09:32 18.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2021 года на лондонской бирже ICE поднялась на 1,2% - до 65,12 доллара за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 04:01 мск.
В последний раз стоимость барреля Brent превышала 65 долларов в январе 2020 года.
К 04:10 мск нефть Brent ускорила рост до 1,7% и торговалась на уровне $65,46 за баррель. В то же время нефть WTI дорожала на 1,7% - до $62,21 за баррель.
Новости
- 11:32 19.02.2021
- Число заразившихся коронавирусом увеличилось за сутки на 13 433
- 11:20 19.02.2021
- В Конгресс США внесен законопроект о гражданстве для мигрантов
- 11:05 19.02.2021
- Украинские военные моряки пройдут подготовку на кораблях британского флота
- 11:00 19.02.2021
- Приглашение о вакцинации разослано всем посольствам в РФ - МИД
- 10:32 19.02.2021
- Южноафриканский штамм коронавируса действительно является более заразным - ВОЗ
- 10:26 19.02.2021
- Переоснащение городских больниц и поликлиник спасло тысячи жизней – Собянин
- 10:20 19.02.2021
- Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg
- 10:05 19.02.2021
- США вводят санкции против 43 граждан Белоруссии - госсекретарь
- 10:00 19.02.2021
- Крымский мост впервые перекрыт из-за непогоды
- 09:32 19.02.2021
- США отозвали направленное ООН требование о восстановлении санкций в отношении Ирана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать