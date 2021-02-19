Проблемы с сердцем обнаружены более чем у половины пациентов с тяжелой формой коронавируса - британские СМИ

10:05 Источник: Эхо Москвы

Британские исследователи обнаружили проблемы с сердцем более чем у половины пациентов с тяжелой формой коронавируса. Научная работа опубликована в издании European Heart Journal.

Серьезные повреждения сердца были зафиксированы через месяц после выписки пациентов из больницы. Эхо Москвы