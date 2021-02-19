Проблемы с сердцем обнаружены более чем у половины пациентов с тяжелой формой коронавируса - британские СМИ
10:05 18.02.2021 Источник: Эхо Москвы
Британские исследователи обнаружили проблемы с сердцем более чем у половины пациентов с тяжелой формой коронавируса. Научная работа опубликована в издании European Heart Journal.
Серьезные повреждения сердца были зафиксированы через месяц после выписки пациентов из больницы. Эхо Москвы
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