Большинство россиян считают, что государство должно больше вкладывать в здравоохранение

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государству, по мнению 65% россиян, нужно выделять больше средств на развитие больниц, поликлиник и повышение зарплат медицинскому персоналу, такие данные содержатся в материалах мониторингового социологического опроса НИУ ВШЭ "Социальное самочувствие россиян", имеющегося в распоряжении ТАСС. В 2018 году подобного мнения придерживались 52% респондентов.

Данные исследования свидетельствуют о том, что сегодня население РФ ожидает увеличения расходов на профилактику заболеваний, за это высказались 45% респондентов, среди москвичей этот показатель составил 53%. Кроме того, вырос запрос на улучшение лекарственного обеспечения в больницах с 30% в 2018 году до 44% в 2020-м.

"На первом месте, как и раньше, более добросовестное отношение медицинского персонала к своим обязанностям (46% в 2020 и 43% в 2018)", - следует из данных НИУ ВШЭ.

Каждый пятый житель страны также считает, что следует нарастить бюджетные расходы на увеличение числа бригад скорой помощи и их оснащения. "Инвестиции в первичное звено с одной стороны и пониженная роль поликлиник в период первой волны коронавируса с другой стороны в целом по стране снизили интерес к оснащению больниц и поликлиник новым медицинским оборудованием (снижение доли поддерживающих на 10 п. п.) и открытию кабинетов врачей общей практики рядом с домом (снижение доли поддерживающих на 8 п. п.)", - отмечается в исследовании. Однако эксперты предполагают, что такая тенденция изменится в ближайшие годы с уходом пандемии.