На Украине намерены достроить дамбу, перекрывающую подачу воды в Крым
10:32 18.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина намерена достроить дамбу на Северо-Крымском канале, которая исключит возможность подачи воды в Крым до "деоккупации" полуострова Россией. Об этом заявил в среду постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич во время встречи с начальником Управления Северо-Крымским каналом Сергеем Шевченко.
"Дамбу на Северо-Крымском канале на Украине намерены достроить. Есть определенные вопросы, касающиеся укрепления сооружений, не допускающих днепровскую воду в Крым. Обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности потребность достройки дамбы на 107-м км канала, которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды в Крым, а с другой, позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонщины", - сообщил Кориневич. При этом чиновник подчеркнул, что Украина не восстановит подачу воды на полуостров до момента его "деоккупации". "Никакой воды в Крым до "деоккупации", - отметил он.
Практически сразу после воссоединения Крыма с Россией возникла проблема водоснабжения полуострова: Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, который соединял главное русло Днепра с полуостровом и обеспечивал до 90% потребностей автономии. Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. В минувшем году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической, поскольку небольшое количество осадков и малоснежная зима привели к засухе.
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