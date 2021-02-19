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Умер актер Андрей Мягков

11:00 18.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Народный артист РСФСР Андрей Мягков умер в возрасте 82 лет, сообщили ТАСС в четверг в МХТ им. Чехова, где служил актер.

"Андрей Васильевич умер", - сказали в пресс-службе.

В театре добавили, что дата и время прощания будут известны позднее.

Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. После окончания Школы-студии МХАТ в 1965 году служил в "Современнике" и Московском художественном театре (МХТ) им. А. П. Чехова, также преподавал в Школе-студии и написал несколько книг, большую известность получил в качестве киноактера.

Среди его наиболее известных работ - Алеша Карамазов в экранизации романа Федора Достоевского "Братья Карамазовы" (1969, режиссер Иван Пырьев), врач Евгений Лукашин в комедии "Ирония судьбы, или С легким паром!" (1975, Эльдар Рязанов), сотрудник статистического бюро Анатолий Новосельцев в комедии "Служебный роман" (1977, Эльдар Рязанов). В общей сложности Мягков снялся более чем в 40 фильмах и сериалах. Лауреат Государственной премии СССР (1977 год, за роль в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!") и Государственной премии РСФСР (1979 год, за роль в фильме "Служебный роман").

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