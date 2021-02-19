Премьер Грузии подал в отставку из-за разногласий с командой
11:05 18.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил в четверг о том, что подает в отставку, так как не смог прийти к согласию со своей командой из-за попытки властей задержать оппозиционного лидера Нику Мелию.
"Вчера суд определил господину Мелии (глава оппозиционной партии - прим. ТАСС) заключение в качестве меры пресечения. Это человек, который никогда особо не чтил грузинское законодательство, и тот, кто 20 июня [2019 года] призывал наших граждан к штурму парламента и был одним из организаторов прорыва в парламент. Но несмотря ни на что, моя твердая позиция заключается в том, что недопустимо вершить правосудие в отношении одного человека, пусть и законно, если это создает риск здоровью и жизни наших граждан или создает возможность политической эскалации", - заявил Гахария на брифинге, который в прямом эфире транслировал телеканал "Имеди".
"Исходя из того, что я, к сожалению, не смог прийти к единому мнению со своей командой по этому вопросу, я принял решение уйти с занимаемой должности", - сказал он.
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