0
0
554
НОВОСТИ

Главред "Медиазоны" освобожден из спецприемника для иностранцев после отбытия ареста

11:20 18.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов освобожден из Центра временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарове после отбытия административного ареста. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Федор Сирош.

"Смирнов только что освобожден из ЦВСИГ", - сказал он.

Смирнов был задержан 30 января. По данным защиты, суть претензий правоохранителей заключалась в том, что 20 января Смирнов перепостил в Twitter чью-то шутку, в которой отмечалось его сходство с лидером панк-группы "Тараканы" Дмитрием Спириным, который ранее поддержал блогера Алексея Навального. В этом посте указывались дата и место проведения несанкционированной акции протеста. Журналист был доставлен в Тверской отдел полиции Москвы, но в тот же день отпущен под обязательство о явке. В итоге суд признал Смирнова виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга") и назначил ему наказание в виде административного ареста на 25 суток. Позднее Мосгорсуд снизил этот срок до 15 суток.

Из-за нехватки мест в спецприемнике Смирнова, как и многих других задержанных на незаконных акциях, поместили в Центр временного содержания иностранных граждан в Новой Москве. В соцсетях появились фотографии, на которых было видно, что он содержится в переполненной камере. Однако посетившие его члены ОНК не выявили перелимита, отметив, что он содержится в четырехместной камере с тремя соседями.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 19.02.2021
Число заразившихся коронавирусом увеличилось за сутки на 13 433
0
11
11:20 19.02.2021
В Конгресс США внесен законопроект о гражданстве для мигрантов
0
50
11:05 19.02.2021
Украинские военные моряки пройдут подготовку на кораблях британского флота
0
79
11:00 19.02.2021
Приглашение о вакцинации разослано всем посольствам в РФ - МИД
0
82
10:32 19.02.2021
Южноафриканский штамм коронавируса действительно является более заразным - ВОЗ
0
135
10:26 19.02.2021
Переоснащение городских больниц и поликлиник спасло тысячи жизней – Собянин
0
134
10:20 19.02.2021
Илон Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg
0
140
10:05 19.02.2021
США вводят санкции против 43 граждан Белоруссии - госсекретарь
0
171
10:00 19.02.2021
Крымский мост впервые перекрыт из-за непогоды
0
172
09:32 19.02.2021
США отозвали направленное ООН требование о восстановлении санкций в отношении Ирана
0
182

Возврат к списку