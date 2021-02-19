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В России выявили 13 447 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:32 18.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 13 447, до 4 125 598, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%.

Число выписанных после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 18 730, до 3 661 312. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, увеличилась до 88,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 480 против 467 днем ранее. Всего от инфекции умерли 81 926 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,99%, следует из данных штаба.

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