Китай осудил разработку стратегической концепции НАТО, нацеленной на сдерживание КНР и РФ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай считает заявления о разработке новой стратегической концепции НАТО, нацеленной на сдерживание КНР и России, проявлением менталитета холодной войны. Об этом в четверг на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Я считаю, что это очередная демонстрация менталитета холодной войны", - сказала она, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что новая стратегическая концепция альянса, которая будет принята в 2021 году, должна быть нацелена на сдерживание Китая и России.