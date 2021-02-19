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Китай осудил разработку стратегической концепции НАТО, нацеленной на сдерживание КНР и РФ

12:05 18.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай считает заявления о разработке новой стратегической концепции НАТО, нацеленной на сдерживание КНР и России, проявлением менталитета холодной войны. Об этом в четверг на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Я считаю, что это очередная демонстрация менталитета холодной войны", - сказала она, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что новая стратегическая концепция альянса, которая будет принята в 2021 году, должна быть нацелена на сдерживание Китая и России.

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