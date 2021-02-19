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ФСБ провела в 10 регионах задержания членов террористической органиазции "Хизб ут-Тахрир"

12:20 18.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ в ходе масштабной операции совместно с Росгвардией и МВД задержала в 10 регионах России членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир". Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии с подразделениями Федеральной службой войск национальной гвардии и МВД России в рамках проведенной специальной операции в Республике Крым, Москве, Санкт-Петербурге, Приморском, Краснодарском краях, республиках Башкортостан и Дагестан, а также в Орловской, Калужской и Ивановской областях задержаны члены международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, "члены структуры, в том числе посредством сети Интернет, распространяли среди жителей РФ воинствующую исламистскую террористическую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям, а также осуществляли вербовку российских мусульман в ряды международной террористической организации". В отношении семерых задержанных уже возбуждены уголовные дела.

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